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Новости 11:25

Журналист Пивоваров* откажется от прав на Telegram-канал из-за запрета рекламы у иноагентов

фото ЗакС политика Журналист Пивоваров* откажется от прав на Telegram-канал из-за запрета рекламы у иноагентов

Принятие Госдумой в третьем, окончательном чтении закона о запрете рекламы у иноагентов подстегнуло журналиста Алексея Пивоварова* к изменениям в работе его новостного Telegram-канала. Он заявил, что намерен передать юридические права и управление каналом команде редакторов, которая работает над его развитием.

"В самое ближайшее время "Пивоваров* (Редакция)" поменяет название и логотип. В профессионализме ребят я не сомневаюсь. <...> Для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки", — выразил надежду журналист.

Пивоваров* отметил, что одним из первых следствий закона стала необходимость провести увольнения сотрудников в связи с невозможностью платить всем зарплату.

Закон прошел третье чтение 28 февраля, ему предстоит получить одобрение Совета Федерации и подпись президента Владимира Путина. Норма предусматривает установление запрета на размещение рекламы на площадках иноагентов и, одновременно, запрет на рекламирование этих площадок.

В день принятия закона журналистка Екатерина Гордеева** заявила о приостановке своего медиапроекта. По ее словам, состоится выпуск ранее отснятого контента, однако производство нового пока замораживается.

*Минюст внес Алексея Пивоварова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Екатерину Гордееву в единый реестр иноагентов

Фото: Алексей Пивоваров* / Telegram


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