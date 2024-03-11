Кабмин одобрил инициативу об уголовной ответственности за диверсии с 14 лет

Российское правительство поддержало законопроект, вводящий уголовную ответственность за диверсии с 14-летнего возраста. Об этом пишет ТАСС. Сегодняшний минимальный возрастной порог для привлечения по таким делам установлен на уровне 16 лет.

"Законопроект направлен на совершенствование уголовно-правового механизма противодействия диверсионной деятельности как угрозе экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", - говорится в проекте отзыва кабмина на инициативу думского единоросса Олега Гарина.

Гарин хочет внести коррективы в статьи Уголовного кодекса о диверсии, прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также об организации диверсионного сообщества и участии в нем (ст. 281, 281.2 и 281.3 УК). В пояснениях к документу его автор указал, что в поджогах релейных шкафов на железной дороге нередко участвуют тинейджеры.

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