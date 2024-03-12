В Ленобласти уточнили запрет на публикацию сведений о беспилотниках

В Ленобласти разрешено расскзывать о последствиях применения БПЛА, но с соблюдением определенных условий, следует из дополнений в решение регионального оперативного штаба. Согласно тексту документа, распространению подлежат лишь сведения, исходящие от руководства области или же от Министерства обороны.

Публикация сведений о "последствиях применения беспилотных летательных аппаратов и иной информации, связанной с этим", возможна в случае, если данные исходят от главы оперативного штаба Ленобласти и его заместителя, а также от губернатора региона и вице-губернатора, отвечающего за правопорядок и безопасность. Помимо этого, разрешается информирование о БПЛА со ссылкой на Минобороны.

Решение регионального оперштаба датируется 7 марта, то есть тем же днем, когда стало известно о решении ввести запрет на публикацию данных о беспилотниках.

Фото: ЗАКС.Ру