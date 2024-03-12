В Кремле полагают важными все голоса избирателей на выборах

Все голоса избирателей на предстоящих выборах президента важны, заявил 12 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в ответ на вопрос журналистов о том, насколько важными считает для себя российская власть голоса соотечественников из-за границы.

"Разумеется, все граждане Российской Федерации имеют право принимать участие в голосовании, и каждый голос важен", — транслирует слова Пескова РИА "Новости".

Говорить о количестве оказавшихся за рубежом избирателей представитель Кремля отказался, переадресовав вопрос в Центризбирком.

Выборы президента назначены на 17 марта, при этом голосование по ним будет трехдневным и начнется 15 марта. За пост соревнуются действующий президент Владимир Путин, а также депутаты Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

В Петербурге во вторник Горизбирком принял решение использовать защитные коды на избирательных участках во время голосования во избежание распространения недостоверной информации. Предполагается, что коды будут обновляться каждый день.

Фото: Kremlin.ru