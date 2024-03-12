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Новости 13:59

За год в Петербурге оборудуют искусственными неровностями 27 пешеходных переходов

фото ЗакС политика За год в Петербурге оборудуют искусственными неровностями 27 пешеходных переходов

В общей сложности 27 нерегулируемых пешеходных переходов оборудуют в 2024 году искусственными неровностями, пообещали 12 марта в администрации губернатора. Работы развернутся в девяти районах Петербурга.

Адресную программу на текущий год подготовила дирекция по организации дорожного движения (ДОДД). В документе перечислены запланированные работы в Невском, Кировском, Московском, Выборгском и других районах города.

"Скорость движения автомобилей в местах, где установлены "лежачие полицейские", снижается до 40 км/ч", — отметили в Смольном.

Работы по оборудованию перекрестков искусственными неровностями ДОДД проведет до конца осени. Всего сейчас в Петербурге оборудовано более 13 тысяч метров подобных неровностей.

Ранее стало известно, что всего за год планируется обустроить 77 пешеходных переходов.

Фото: ЗАКС.Ру


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