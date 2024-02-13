До конца года в Петербурге рассчитывают обустроить почти 80 нерегулируемых переходов

В течение 2024 года в Петербурге планируется обустроить немногим менее 80 нерегулируемых пешеходных переходов, рассказали в городском комитете по транспорту 13 февраля. Адресную программу утвердила подведомственная комтрансу Дирекция по организации дорожного движения.

"В перечень вошли 77 адресов в 15 районах Петербурга", — уведомили в комитете.

Из общего числа нерегулируемые переходы по 55 адресам появятся в ответ на просьбы горожан. Переходы оборудуют дорожными знаками и разметкой, снабдят искусственными неровностями и светофорами. Также для удобства маломобильных граждан планируется занижение бордюрных камней.

Завершение программы намечено на осень.

Как отметили в комтрансе, в год в Петербурге обычно обустраивают около 70-80 нерегулируемых переходов. Сейчас в городе насчитывается 9 870 пешеходных переходов, из которых 5 133 относятся к числу нерегулируемых.

На прошлой неделе в Смольном поделились планами ускорить к 2026 году движение трамваев по ряду маршрутов в Петербурге на 14 %.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"