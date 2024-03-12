Отчет правительства в Думе состоится в начале апреля

Ежегодный отчет правительства в Государственной думе состоится в первую неделю предстоящего апреля, сообщил 12 марта спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Перед этим он проведет ряд встреч с парламентскими фракциями.

"Ежегодный отчет правительства в Государственной думе пройдет в первую неделю апреля, в один из пленарных дней", — цитирует слова Володина пресс-служба парламента.

Начиная с 25 марта в Думе пройдет ряд встреч спикера с фракциями. Так, 25 марта у него запланирована встреча с депутатами от КПРФ и ЛДПР, 28 марта — с фракциями "Новые люди" и "Единая Россия". Со "Справедливой Россией — За правду" Володин планирует общаться 29 марта.

Володин пообещал провести до конца марта "всю необходимую работу по подготовке вопросов, которая сейчас идет в рамках комитетов".

Ранее Дума обратилась к парламенту ФРГ с призывом провести расследование обсуждения предположительно немецкими военными возможности поставок вооружения на Украину. В связи с этим отечественные депутаты предостерегли коллег от втягивания страны в конфронтацию с Россией.

Фото: ЗАКС.Ру