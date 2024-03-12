Верховный суд утвердил приговор за оправдание терроризма учителю из Коми

Приговор учителю из Сыктывкара Никите Тушканову* признали законным и оставили без изменений. Такую позицию 12 марта провозгласил Верховный суд, на который ссылается ТАСС. Тушканов* отбывает пятилетний срок в колонии.

По уголовным делам об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) 29-летнего учителя истории преследовали с декабря 2022 года. Ему инкриминировали высказывания о теракте на Крымском мосту, оставленные "ВКонтакте".

Первоначально уроженец Коми получил 5,5 лет колонии. Осенью прошлого года суд в апелляционной инстанции смягчил наказание. Своей вины фигурант не признает. В 2021 году его уволили из школы после того, как он провел одиночный пикет.

*Росфинмониторинг внес Никиту Тушканова в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру