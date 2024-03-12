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Новости 16:13

В Киришах попрощались с еще одним участником СВО

фото ЗакС политика В Киришах попрощались с еще одним участником СВО

Муниципалы и чиновники в Киришах организовали церемонию прощания с еще одним участником военной спецоперации, погибшим в боевых действиях. 

Во вторник, 12 марта, в последний путь проводили мужчину по имени Олег Шарков, который был посмертно награжден орденом Мужества, сообщает администрация Киришского района.

На прощании присутствовал зампред областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Максим Федоров, который передал собравшимся соболезнования от губернатора. Шаркова похоронили с воинскими почестями.

Похожее траурное мероприятие проходило в том же зале месяц назад, когда прощались с Олегом Филиным.

фото: Администрация Киришского района Ленобласти / ВКонтакте


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