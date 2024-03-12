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Новости 17:05

Беглов поздравил сотрудников УФСИН

фото ЗакС политика Беглов поздравил сотрудников УФСИН

В Петербурге отметили 145-летие со дня основания уголовно-исполнительной системы России. Губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский 12 марта поздравили с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов регионального УФСИН. Спикеры отметили трудности, сопутствующие этому роду занятий.

"От работы сотрудников зависит торжество справедливости и строгость исполнения Закона. Не менее важна деятельность ФСИН в создании условий и путей для исправления каждого человека, отбывающего наказание", - произнес со сцены Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

По словам губернатора, российская пенитенциарная система с прошлого года гуманизируется.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания "Заслуженный сотрудник уголовно-исполнительной системы РФ".

фото: gov.spb.ru


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