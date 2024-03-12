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Новости 17:50

В Петербурге из-за ненадлежащей рассылки оштрафовали банк "Хоум Кредит"

фото ЗакС политика В Петербурге из-за ненадлежащей рассылки оштрафовали банк "Хоум Кредит"

Управление ФАС по Петербургу оштрафовало на 150 тысяч рублей банк "Хоум Кредит". Рекламу, распространяемую этой кредитной организацией, сочли ненадлежащей.

Нарушение компании состояло в рассылке спама, то есть рассылке рекламных материалов без согласия получателя. Административная ответственность за такое деяние наступает в соответствии со статьей 18 Федерального закона о рекламе. Банк делился информацией о беспроцентной кредитной карте с кешбэком.

В прошлом месяце у петербургских антимонопольщиков возникли требования к компании "Хоум Кредит Страхование". Клиент был вынужден искать бланк для отказа от страховки на стороннем рекламном сайте.

Фото: ЗАКС.Ру


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