Суд избрал меру пресечения петербуржцу, насмерть сбившему велосипедиста

Водителю, после столкновения с машиной которого погиб велосипедист в результате ДТП на Крестовском острове, назначили запрет определенных действий. Такое постановление вынес 12 марта Петроградский районный суд, о чем сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

По определению полиции, автомобилист за рулем припаркованного "Мерседеса" проявил преступное легкомыслие и невнимательность, не заметив движущегося велосипедиста и сбив его открытием двери. В результате потерпевший вылетел под колеса другого автомобиля, который не успел притормозить. Смерть велосипедиста наступила в Мариинской больнице вскоре после аварии.

Водитель против предварительной меры не возражал. Мужчине запретили управлять транспортными средствами, а также контактировать с другими участниками процесса и их представителями.

Фото: ЗАКС.Ру