ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:23

В Петербурге продлили арест гражданину ФРГ по "делу о мармеладках"

фото ЗакС политика В Петербурге продлили арест гражданину ФРГ по "делу о мармеладках"

Московский районный суд Петербурга продлил до 15 апреля срок пребывания под стражей для немца Патрика Шебеля, которого в январе задержали в Пулково из-за мармеладок с наркотической начинкой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Иностранца обвиняют в контрабанде запрещенных веществ (ч. 1 ст. 229.1 УК). На заседании следствие отметило, что фигурант употребляет наркотики, нигде в России не зарегистрирован и может скрыться от правосудия. Со своей стороны, суд счел несостоятельным аргумент о возможном продолжении преступной деятельности подследственным.

Шебель с продлением ареста спорить не стал. Ему грозит до трех лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама