В Петербурге продлили арест гражданину ФРГ по "делу о мармеладках"

Московский районный суд Петербурга продлил до 15 апреля срок пребывания под стражей для немца Патрика Шебеля, которого в январе задержали в Пулково из-за мармеладок с наркотической начинкой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Иностранца обвиняют в контрабанде запрещенных веществ (ч. 1 ст. 229.1 УК). На заседании следствие отметило, что фигурант употребляет наркотики, нигде в России не зарегистрирован и может скрыться от правосудия. Со своей стороны, суд счел несостоятельным аргумент о возможном продолжении преступной деятельности подследственным.

Шебель с продлением ареста спорить не стал. Ему грозит до трех лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру