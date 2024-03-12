Деревянную дачу-памятник в Репино ожидает переборка сруба

Дачу в стиле модерн по адресу Приморское шоссе, 394, к. 6, перешедшую в частную собственность два года назад, разберут и соберут заново, это удалось выяснить изданию "Канонер". Такого рода работы называются переборкой конструкций сруба, которой требует нынешнее неудовлетворительное состояние дома. Проект реставрации подготовила компания "М. Г. прайват реконстракшн".

Наиболее удручающим признано состояние восточной части дачи, где отсутствует крыша и руинированы некоторые несущие конструкции.

Деревянное здание в Репино с полуторавековой историей объявили выявленным памятником в 2017 году. С тех пор КГИОП стал позиционировать его как дачу Крючкова, хотя в градозащитной среде объект был известен как дача Ридингера.

Как именно собственник собирается использовать дачу после реконструкции, пока не афишируется.