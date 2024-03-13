ЗакС обратится к Мишустину с просьбой расширить действие "Пушкинской карты" на пенсионеров

Заксобрание Петербурга 13 марта приняло за основу проект постановления об обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой распространить действие "Пушкинской карты" на пенсионеров, передает корреспондент ЗАКС.Ру. С такой инициативой выступила фракция "Единая Россия".

- Сегодня отечественная культура является одним из источников вдохновения и развития патриотизма граждан Российской Федерации, в связи с чем расширение подобных программ в сфере культуры имеет особую социальную значимость, а также полностью отвечает запросам граждан, - рассказал с трибуны глава фракции Павел Крупник.

По состоянию на 1 января 2023 года, рассказал Крупник ссылаясь на данные Росстата, в России более 41 млн пенсионеров, при этом среднестатистическая пенсия находится на уровне 19 тысяч рублей. Реализация инициативы сделает доступней учреждения культуры для пенсионеров.

Депутат Александр Рассудов (КПРФ) спросил, не стоит ли распространить действие карты на молодые и многодетные семьи, поскольку, по его мнению, их положение зачастую более бедственное, чем у пенсионеров. Крупник заявил, что сам бы хотел распространить действие на всех, однако федерального бюджета может не хватить. Спикер Александр Бельский посоветовал Рассудову стать многодетным отцом, чтобы начать получать положенные им льготы. Отметим, сам Бельский является отцом пятерых детей.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов отметил, что инициатива была внесена в парламент еще два месяца назад. Он вскользь предположил, что столь своевременное обсуждение инициативы в парламенте можно посчитать "предвыборным популизмом".

- У нас в 2026 году, рановато Павел Анатольевич начинает. Сейчас выборы президента, а не "Единой России", - отшутился Бельский.

Напомним, "Пушкинская карта" представляет собой специальную карту, которую могут использовать лица в возрасте от 14 до 22 лет исключительно для оплаты посещения театров и других культурных учреждений. Раз в год государство пополняет ее на 5 тысяч рублей в виде субсидии.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру