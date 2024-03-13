Академия Можайского не поддержала планы строительства гостиницы поблизости от себя

Военно-космическая академия имени Можайского не поддержало планы "Группы ЛСР" по строительству гостиницы на улице Красного Курсанта, 19, сообщил 13 марта "Деловой Петербург". Свою позицию руководство вуза представило в своем отзыве на общественных обсуждениях проекта застройки.

"Командование академии возражает против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования "гостиничное обслуживание" <...> и строительства объекта в непосредственной близости с объектами академии", — цитирует издание текст отзыва.

"Группа ЛСР" планирует возвести на участке восьмиэтажную гостиницу вкупе с девятиэтажным бизнес-центром. В академии Можайского указали, что в 30-метровую зону вокруг места строительства попадают памятники архитектуры, находящиеся в ее оперативном управлении. Выполнение работ чревато появлением трещин в фундаментах, что, в свою очередь, способно привести "к серьезным и необратимым разрушениям".

В ЛСР заявили "Деловому Петербургу", что располагают обширным опытом строительства в условиях сложившейся застройки. "Еще на стадии проектирования нами будут разработаны специальные мероприятия для обеспечения сохранности объектов в оперативном управлении Академии имени Можайского, имеющих культурную ценность", — прокомментировали ситуацию в компании.

Ранее против планов строительства на улице Красного Курсанта высказывалась лидер фракции СРЗП в петербургском ЗакСе Марина Шишкина.

Фото: Марина Шишкина / Telegram