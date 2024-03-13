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Новости 11:11

ЗакС отказался от идеи выплачивать 3 млн рублей за рождение тройни

фото ЗакС политика ЗакС отказался от идеи выплачивать 3 млн рублей за рождение тройни

Петербургский парламент 13 марта во втором чтении поддержал законопроект, внесенный губернатором, о поправках в Социальный кодекс, после которых в Петербурге число семей со статусом "многодетная" увеличится более чем на 10 тысяч. Сейчас в городе, по данным Смольного, порядка 55 тысяч таких семей. 

Повышения числа многодетных семей добиваются увеличением возраста лиц, которых будут считать детьми. В них включат тех, кто проходит обучение до 23 лет. Сейчас ребенком считается лицо, не достигшее 18 лет. Ещё законопроектом предусмотрены льготы, например, бесплатное посещение музеев и парков, а также увеличение размера пособий. 

Ко второму чтению было подготовлены две поправки. Первая касается уточнения критериев семей, которые могут претендовать на льготы. Она была подготовлена членами "Единой России", в том числе спикером Александром Бельским. Ее парламент поддержал. Вторая поправка за авторством фракции "Справедливая Россия - За правду" предусматривала выплату в случае одновременного рождения в семье нескольких детей. Депутаты предложили платить по 1 млн рублей на каждого ребенка. То есть, в случае рождения тройни, семье полагалась бы выплата в 3 млн рублей. Это предложение парламент не поддержал. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как инициативу обсуждали в первом чтении

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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