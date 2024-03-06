Смольный предложил увеличить поддержку многодетных семей

Представитель губернатора Петербурга в Законодательном собрании Константин Сухенко внес на рассмотрение парламента законопроект об изменении Социального кодекса. Документ внесен с голоса в начале заседания ЗакСа 6 марта.

Документом предлагается ввести единое в России удостоверение многодетной семьи, сообщил Сухенко. По его словам, проект постановления увеличивает меры социальной поддержки и различные выплаты. В частности, увеличится обеспечение детей из многодетных семей, которые проходят обучение.

- Для детей из многодетных семей, обучающихся в средних учебных заведениях, увеличить выплаты с 4 467 до 5 899 рублей. Размер увеличим в соответствии с индексацией. <...> Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях установить в размере 10 тысяч рублей, - уточнил Сухенко.

Он перечислил и другие меры помощи многодетным семьям. Среди них бесплатное посещение государственных музеев и парков, выплаты на строительство жилья и другие способы поддержки.

Сухенко рассказал, что в проекте закона предлагается изменить определение многодетной семьи. Это увеличит их количество почти на 20%, заявил представитель губернатора. Глава комитета по соцполитике Елена Фидрикова на заседании уточнила, что в многодетные семьи будут входить и те, у кого дети до 23 лет проходят обучение - ранее дети должны были быть не старше 18 лет.

Депутаты задали множество уточняющих вопросов, а также высказались в поддержку документа. Фракция "Справедливая Россия - За правду" намерена внести дополнение, рассказал член фракции Михаил Амосов. По его словам, депутаты хотят установить единовременную выплату в 3 млн рублей для тех семей, в которых одновременно родились трое и более детей.

За принятие документа проголосовали 48 из 49 депутатов. Поправки к документу будут принимать до четверга.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру