В Петербурге суд прекратил производство по иску Анненкирхе к блогеру Егорову

Выборгский районный суд Петербурга прекратил производство по иску Евангелическо-лютеранского прихода Святой Анны (Анненкирхе) к блогеру Вадиму Егорову, передает 13 марта объединенная пресс-служба городских судов. Религиозная организация добивалась защиты своей чести, достоинства и деловой репутации.

Причиной обращения руководства прихода послужили слова Егорова, сказанные в интервью с художницей Никой Клецки. В своей речи блогер назвал Анненкирхе, в частности, "немножко антироссийским проектом", а также заподозрил ее в антигосударственных призывах. В религиозной общине сочли подобные высказывания не соответствующими действительности, порочащими ее честь и репутацию, и потому обратились в суд с требованием ответчика опровергнуть свои слова и извиниться.

"В судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения. Суд утвердил", — сообщили в пресс-службе.

Согласно договоренности, Егоров должен не позднее 17 марта опубликовать в своем Telegram-канале "видеозапись, прилагаемую на оптическом носителе к мировому соглашению". В ответ на это истец отказывается от ранее предъявленных требований. Производство по делу прекращено в связи с заключением мирового соглашения.

Об иске Анненкирхе к Егорову стало известно в ноябре прошлого года. В беседе с ЗАКС.Ру представители религиозной организации допускали тогда возможность обращения в полицию с заявлением о клевете из-за высказываний блогера.

Фото: ЗАКС.Ру