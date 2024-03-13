Российский бюджет исполнен в 2023 году практически полностью

По итогам 2023 года федеральный бюджет был исполнен на 98,2 %, рассказал глава Федерального казначейства Роман Артюхин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По мысли чиновника, в связи с этим прошедший год оказался "знаковым" для всей бюджетной системы.

"Прошлый год для всей бюджетной системы был знаковым, поскольку исполнение федерального бюджета было с самым лучшим показателем — 98,2 %. И также подтянулись все регионы", — приводит слова Артюхина пресс-служба правительства.

Чиновник также отметил, что в условиях увеличившихся расходов переводы "осуществлялись бесперебойно именно благодаря системе казначейских платежей".

В 2023 году расходы федерального бюджета составили 32,4 триллиона рублей при доходах на уровне 29,1 триллиона рублей, сообщали ранее в Минфине. Согласно этим выкладкам, дефицит бюджета составил 3,2 триллиона рублей.

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