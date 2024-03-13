ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:26

Российский бюджет исполнен в 2023 году практически полностью

фото ЗакС политика Российский бюджет исполнен в 2023 году практически полностью

По итогам 2023 года федеральный бюджет был исполнен на 98,2 %, рассказал глава Федерального казначейства Роман Артюхин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По мысли чиновника, в связи с этим прошедший год оказался "знаковым" для всей бюджетной системы.

"Прошлый год для всей бюджетной системы был знаковым, поскольку исполнение федерального бюджета было с самым лучшим показателем — 98,2 %. И также подтянулись все регионы", — приводит слова Артюхина пресс-служба правительства.

Чиновник также отметил, что в условиях увеличившихся расходов переводы "осуществлялись бесперебойно именно благодаря системе казначейских платежей".

В 2023 году расходы федерального бюджета составили 32,4 триллиона рублей при доходах на уровне 29,1 триллиона рублей, сообщали ранее в Минфине. Согласно этим выкладкам, дефицит бюджета составил 3,2 триллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама