Гостей ПМЭФ пересадят на "Лады"

Гости и делегаты предстоящего в 2024 году Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будут ездить на произведенных "АвтоВАЗом" машинах, пообещал глава автопредприятия Максим Соколов. Его слова прозвучали на заседании Промышленного совета города.

"Мы запускаем автомобиль С-класса — бизнес-седан Lada Aura. И уже в рамках ближайшего экономического форума автомобили Aura будут обслуживать гостей и делегатов этого форума", — приводит слова Соколова ТАСС.

По его словам, к конвейерному производству модели планируют приступить в третьем квартале года.

ПМЭФ в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня на территории "Экспофорума".

Ранее в Северной столице устроили демонстрацию новых машин, выпущенных "Автозаводом Санкт-Петербург". За рулем одной из них прокатился губернатор Александр Беглов.

Фото: ЗАКС.Ру