Беглов опробовал выпущенную на бывшем заводе Nissan машину

"Автозавод Санкт-Петербург" представил 13 марта на площадке перед Смольным семь выпущенных ранее автомобилей модели XCITE X-CROSS 7, рассказали в администрации губернатора. Посмотреть на новинки пришел глава города Александр Беглов вместе с главой завода Иваном Мироновым и членами городского правительства.

Градоначальник не ограничился осмотром автомобилей снаружи и сам уселся за руль. По завершении поездки он похвалил машину за динамические и ходовые характеристики, а заодно за внешний вид и оформление салона.

"Все считали, что потеряли автопром в нашем городе. Ничего подобного. Полгода назад был налажен и перезапущен конвейер петербургского автозавода. В этом году здесь планируется выпустить до 25 тысяч таких машин", — заявил Беглов.

Губернатор также выразил уверенность в том, что предприятие способно производить и больше запланированного на год количества автомобилей. Попутно он пообещал поддержку и другим автопроизводителям из Петербурга.

Об официальном переименовании бывшего завода Nissan в "Ладу Санкт-Петербург" стало известно в июле 2023 года. Уже в новом году предприятие было вновь переименовано, став на этот раз "Автозаводом Санкт-Петербург". В конце января стало известно о выпуске предприятием первых машин под новым брендом.

Фото: gov.spb.ru