По итогам февраля Беглов опустился на четыре строчки в медиарейтинге глав регионов

Губернатор Александр Беглов по итогам минувшего февраля оказался лишь на девятом месте подготовленного "Медиалогией" рейтинга глав российских регионов. Утешением ему может служить первое место среди коллег в Северо-Западном федеральном округе.

Как следует из опубликованных 13 марта данных, за месяц Беглов потерял сразу четыре позиции в общероссийском списке. Эксперты насчитали в феврале 9 871 сообщение о нем. В январе же Беглов занимал пятую позицию с 12 199 сообщениями. За месяц его медиаиндекс снизился с 124 739 баллов до 95 455 баллов.

Первые три места в февральском рейтинге достались мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.

Что касается рейтинга по СЗФО, то Беглову хватило достигнутых результатов для удержания за собой первого места. В тройке лидеров также оказались губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Внимание к себе Беглов привлекал, в том числе, новостями об отставке вице-губернатора Сергея Дрегваля и о готовности финансового участия в проекте ВСМ между Москвой и Петербургом, а также рядом иных событий со своим участием.

Фото: ЗАКС.Ру