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Новости 15:34

Вишневский обратился к Памфиловой из-за раздачи повесток в ТИКе

фото ЗакС политика Вишневский обратился к Памфиловой из-за раздачи повесток в ТИКе

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский остался недоволен заседанием ТИКа № 37, на котором два представителя "Яблока", ставшие членами УИКов, получили повестки в военкомат. Свой протест политик выразил в письме к главе Центризбиркома Элле Памфиловой.

По мнению Вишневского, раздача повесток продиктована желанием помешать его коллегам работать на трехдневном голосовании. Он попросил Памфилову принять меры в связи с возможным нарушением прав членов избиркомов.

"Даже на таких "выборах" боятся любых свидетелей нарушений", - прокомментировал Вишневский обращение в ЦИК в собственном Telegram-канале.

Накануне Павел Ходунов, представляющий "Яблоко" в УИК № 566, рассказал, что в военкомате его ждут для уточнения данных в первый день президентских выборов, 15 марта.

Фото: ЗАКС.Ру


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Вишневский Борис Лазаревич 




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