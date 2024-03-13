Арестован мужчина, задержанный спустя год после драки у ТРЦ "Галерея"

В Петербурге до 8 мая арестовали мужчину по имени Джахангир Маткаримов, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Его подозревают в участии в драке у ТРЦ "Галерея". Выходка, квалифицированная как хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК), случилась в марте прошлого года.

По версии следствия, в один из поздних вечеров фигурант избил человека, нанеся тому телесные повреждения. Предполагаемого злоумышленника удалось задержать только спустя год.

Постановление о взятии подследственного под стражу вынес Смольнинский районный суд. Маткаримов просил о более мягкой предварительной мере.

Фото: ЗАКС.Ру