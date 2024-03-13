В Псковской области появился Центр содействия переселению соотечественников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе открылся первый Центр содействия переселению соотечественников. Учреждение ориентировано на россиян, живущих в близлежащих Эстонии и Латвии и желающих вернуться.

Центр будет содействовать таким гражданам в постановке на миграционный учет и поиске временного жилья.

"Организация, которая будет оказывать комплекс услуг в режиме "одного окна" для людей, которые приезжают в наш регион по госпрограмме переселения", - охарактеризовал чиновник центр "Соотечественник" в своем Telegram-канале.

Минувшей осенью Ведерников рассказывал, что за минувший год поступило 200 обращений от соотечественников, живущих в Латвии и желающих поселиться в Псковской области. В декабре о важности репатриации рассуждал и губернатор Калининградской области.

Фото: ЗАКС.Ру