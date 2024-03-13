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Новости 16:40

Под Петербургом тепловоз насмерть сбил мигранта

фото ЗакС политика Под Петербургом тепловоз насмерть сбил мигранта

Накануне днем на переезде в Новогорелово (Ломоносовский район) тепловоз наехал на 46-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщила транспортная полиция по Северо-Западному федеральному округу.

Мужчина скончался от тяжелых травм.

Установлено, что пострадавший переходил пути в положенном месте, но на красный свет, и попал под колеса поезда. Машинист сигналил ему и стал экстренно тормозить, но это не позволило избежать несчастного случая. Правоохранители разбираются в деталях инцидента.

Фото: ЗАКС.Ру


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