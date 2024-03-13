Петербуржец проиграл суд метрополитену, куда его не пустили в нетрезвом виде

Красногвардейский районный суд Петербурга отклонил иск жителя города, поданный к городскому метрополитену, передает объединенная пресс-служба городских судов. Сотрудники последнего минувшим летом не пустили его на станцию "Новочеркасская", сочтя, что он пьян и, соответственно, не подлежит обслуживанию. В досудебном порядке стороны не смогли разрешить спор.

В свою защиту истец утверждал, что оплатил проезд. На суде выяснилось, что это не совсем так: мужчина всего лишь пополнил карту "Подорожник", тогда как до турникетов станции его не допустили. Моральный ущерб от несостоявшейся поездки петербуржец оценил в 300 тысяч рублей.

На заседании были представлены записи разговора истца с сотрудником транспортной безопасности: в наземном вестибюле "Новочеркасской" пассажир не отрицал, что находится под воздействием алкоголя. В итоге суд счел его позицию несостоятельной.

Фото: ЗАКС.Ру