Глава ВЦИОМ: Возраст молодежи могут поднять до 38 лет

Социолог Валерий Федоров, возглавляющий ВЦИОМ, предположил, что в стране вскоре назреет необходимость расширить возрастные рамки такой социальной группы, как молодежь.

"На мой взгляд, лет через 10 реально встанет вопрос о том, чтобы на несколько лет хотя бы, может быть, года на три, повысить верхнюю планку", - приводит его соображение ТАСС.

По словам директора организации, мера будет обусловлена в том числе и ростом продолжительности жизни. Он также допустил, что государство стремится расширить льготные программы, действующие для молодежи, на более широкий круг людей.

Рассуждая о молодом поколении, Федоров отметил, что в этой среде за последние два года стали реже встречаться "эмиграционные настроения".

"В самой молодой когорте 18% хотели бы переехать за рубеж, в группе постарше — 15%", - рассказал социолог.

Сегодня молодежью официально считаются россияне в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Фото: ЗАКС.Ру