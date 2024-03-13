В возрасте 53 лет умер топ-менеджер "Лукойла"

Нефтяная компания "Лукойл" официально сообщила о смерти своего вице-президента Виталия Робертуса. Он скончался на 54-м году жизни, проработав в "Лукойле" три десятилетия. За это время он удостоился государственных наград. Причины ухода Робертуса из жизни не уточняются.

"В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем", - говорится в соболезнованиях от пресс-службы энергетической компании.

В мае 2022 года при загадочных обстоятельствах умер бывший топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин. Полтора года назад из окна больницы выпал и погиб глава совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов. В октябре 2023-го скончался следующий глава совета директоров компании Владимир Некрасов.

Фото: ЗАКС.Ру