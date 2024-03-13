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Новости 20:17

Петербургский суд запретил Uniper судиться с "Газпром экспортом" за границей

фото ЗакС политика Петербургский суд запретил Uniper судиться с "Газпром экспортом" за границей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поддержал позицию компании "Газпром экспорт" в ее споре с немецкой Uniper и швейцарской METHA-Methanhandel GmbH. Российские энергетики хотели запретить контрагенту продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитражном суде.

На иск обратил внимание "Интерфакс".

Ранее было удовлетворено аналогичное заявление "дочки" газовой компании по отношению к чешской Net4Gas, с которой велся похожий спор. Net4Gas была недовольна тем, что "Газпром экспорт" после разрыва деловых отношений продолжает пользоваться ее оборудованием и не платит за его эксплуатацию.

Фото: ЗАКС.Ру


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