Петербургский суд запретил Uniper судиться с "Газпром экспортом" за границей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поддержал позицию компании "Газпром экспорт" в ее споре с немецкой Uniper и швейцарской METHA-Methanhandel GmbH. Российские энергетики хотели запретить контрагенту продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитражном суде.

На иск обратил внимание "Интерфакс".

Ранее было удовлетворено аналогичное заявление "дочки" газовой компании по отношению к чешской Net4Gas, с которой велся похожий спор. Net4Gas была недовольна тем, что "Газпром экспорт" после разрыва деловых отношений продолжает пользоваться ее оборудованием и не платит за его эксплуатацию.

Фото: ЗАКС.Ру