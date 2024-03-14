Петербуржец получил штраф за творчество на листовке об участниках СВО

Выбор листовки со стихами об участниках СВО в качестве места для рисования довел петербуржца до Невского районного суда. Изображенное им посчитали публичным демонстрированием нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщили в объединенной пресс-службе города.

Постановление суда в отношении Артема Позднякова было вынесено 12 марта. Согласно протоколу, вечером 31 декабря 2023 года он нанес в доме № 9 по Шлиссельбургскому проспекту ассоциирующийся с Третьим рейхом символ на листовку со стихами о военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Из объяснений председателя ТСЖ следовало, что в конце прошлого года дом собирал вещи для отправки в Донбасс. Изображение на листовке было нанесено ручкой поверх символики СВО.

Поздняков в суде вину признал и раскаялся. В своем письменном объяснении он не смог объяснить свой поступок. "Возможно, в указанный момент [Поздняков] находился в состоянии алкогольного опьянения. Стихотворение у него не вызвало негативных чувств", — уточнили в судебной пресс-службе.

Суд назначил петербуржцу штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее Ленинский суд оштрафовал петербуржца на 500 рублей за порчу материала о выборах за граффити со словами о России и ее президенте. Также с него взыскали 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

Фото: ЗАКС.Ру