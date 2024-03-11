Петербуржец поплатился 500 рублями за порчу стенда о выборах

Надписи маркером на стенде о предстоящих выборах президента обошлись петербуржцу Михаилу Осипову в 500 рублей, рассказали 11 марта в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Как сообщается, содержание граффити отличалось недружелюбием по отношению к России и ее лидеру.

Рассмотрением дела об умышленном повреждении или уничтожении агитационного материала о выборах (ст. 5.14 КоАП РФ) занимался Ленинский районный суд. Согласно протоколу, 2 марта Осипов оставил красным и черным маркером "нехорошие надписи про Россию и президента" на стенде о предстоящих выборах. Произошло это в подъезде одного из домов по Подольской улице.

В результате подобных действий пострадал плакат размером 21x30 сантиметров.

Осипов в суд явился, вину признал. За порчу плаката ему грозил штраф в размере от 500 до тысячи рублей. Суд назначил наказание по нижней планке.

Также в суде рассмотрели протокол на Осипова по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Ему назначили штраф 30 тысяч рублей, сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В феврале Красносельский районный суд отправил в СИЗО петербуржца Дмитрия Блинова из-за граффити на трансформаторной будке с негативными высказываниями в адрес власти.

Фото: ЗАКС.Ру