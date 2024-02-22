Суд отправил в СИЗО подозреваемого в нанесении оскорбительного для власти граффити

Петербуржец проведет как минимум месяц в СИЗО из-за недружелюбной по отношению к власти надписи, нанесенной на стену трансформаторной подстанции на улице Маршала Захарова, сообщили 22 февраля в объединенной пресс-службе судов города. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме по мотивам политической вражды (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Вопрос об избрании меры пресечения рассматривался Красносельским районным судом. По версии дознания, не позднее 18 февраля Дмитрий Блинов нанес оскорбительную для власти надпись, руководствуясь мотивами политической ненависти. Тем самым он будто бы "совершил вандализм по указанным мотивам", передает судебная пресс-служба.

Блинов был задержан 20 февраля, обвинение ему не предъявлялось. На следующий день ему продлили срок задержания на сутки.

В суде дознаватель просил об аресте подозреваемого. Блинов просил о более мягкой мере пресечения. При этом он утверждал, что "вину признал, не ходил на митинги, не присутствовал на демонстрациях, не являлся участником протестного движения".

Защита настаивала на назначении домашнего ареста или запрета определенных действий для петербуржца. Просьбу обосновывали стойкими социальными связями подозреваемого, положительными характеристиками от супруги и наличием у него на иждивении четырех несовершеннолетних детей.

Суд доводам защиты не внял и назначил Блинову арест на 29 суток, до 19 марта.

О задержании подозреваемого в нанесении граффити стало известно утром 21 февраля.

Фото: ЗАКС.Ру