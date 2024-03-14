Для выборов президента изготовили более 113 миллионов бюллетеней

В общей сложности более 113 миллионов бюллетеней было изготовлено в преддверии выборов президента России, заявила 14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова. Все бумаги, по ее словам, уже доставлены на избирательные участки.

Всего для голосования отпечатали 113 574 550 избирательных бюллетеней, сообщила Памфилова. Благодаря имеющимся степеням защиты подделать их будет невозможно, уверена председатель ЦИК.

"Каждый избирательный бюллетень защищается специальным знаком, такой маркой, которая изготавливается фабрикой "Гознак". Марки имеют несколько степеней защиты, микротекст, сложные узоры из неповторяющихся по форме рисунка элементов орнамента", — передает ТАСС слова Памфиловой.

Также глава ЦИК сообщила о подготовке к голосованию 94 тысяч избирательных участков. Из них 91 401 подготовлены в общем порядке, а еще 2 538 УИК "образованы в местах временного пребывания", следует из ее слов.

Ранее президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с предстоящими выборами. Участие в голосовании он назвал "проявлением патриотических чувств" и призвал граждан прийти на избирательные участки.

Выборы президента назначены на воскресенье, 17 марта. Голосование продлится в течение трех дней, оно стартует в пятницу, 15 марта.

Фото: ЗАКС.Ру