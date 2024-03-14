В Петербурге за выборами будут следить 24 международных наблюдателя

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что в городе за проведением выборов президента России будут следить 24 международных наблюдателя и 17 электоральных эксперта. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 14 марта в медиацентре "Выборы 2024".

Мейксин уточнил, что ожидаются представители Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргыстана, Узбекистана, Китая, Бразилии, Венесуэлы, Намибии, ЮАР, Аргентины и Черногории. Этот список может пополниться, не исключил председатель Горизбиркома.

По его словам, российских наблюдателей на участках должно быть 6 522. Из них 4 563 наблюдателя направлены партиями и кандидатами, а 1959 наблюдателей - Общественной палатой.

Напомним, голосование за президенты России пройдет с 15 по 17 марта. Всего представлено четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков ("Новые люди"), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру