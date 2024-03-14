В Петербурге полиция задержала подростка по подозрению в работе на кол-центры мошенников

Сотрудники полиции задержали в Петербурге подозреваемых в работе на мол-центры мошенников из Украины, следует из распространенного 14 марта сообщения МВД России. В числе задержанных оказался 16-летний подросток.

"Предварительно установлено, что молодой человек осуществлял техническую поддержку деятельности мошеннических кол-центров. Все инструкции и указания поступали ему от кураторов, находящихся на территории Украины", — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По информации ведомства, работу юноша нашел в теневом сегменте интернета, от соискателя требовалось умение поддерживать работу оборудования для подмены номеров украинских кол-центров на российские. В Петербурге он снял квартиру, в которую при помощи курьерских служб были доставлены ноутбук, четыре GSM-шлюза и две тысячи сим-карт. При этом отмечается, что съемное жилье молодой человек менял еженедельно.

Также в МВД сообщили о задержании еще двоих системных администраторов. Было возбуждено несколько уголовных дел, которые в дальнейшем были объединены в одно. Фигурантам вменяют мошенничество (ст. 159 УК РФ), все они помещены под арест. Расследование дела продолжается.

С деятельностью телефонных мошенников сталкиваются в том числе и петербургские политики. О подобных случаях читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру