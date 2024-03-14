Горизбирком решил допечатать 60 тысяч бюллетеней

Санкт-Петербургская избирательная на заседании 14 марта решила увеличить число бюллетеней для выборов президента России. Их число должно вырасти на 60 165 штук, сообщила секретарь ГИК Екатерина Астафьева.

По ее словам, эти бюллетени будут использовать на 195 избирательных участков. Астафьева добавила, что причина увеличения числа бумаг - желание людей голосовать не на участках по месту регистрации.

Ранее 14 марта глава Горизбиркома Максим Мейксин сообщил, что в Петербурге подготовили 3 863 500 бюллетеней. Все они переданы в участковые комиссии, рассказал председатель ГИК.

Всего в Петербурге зарегистрировано 3 816 980 избирателей. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру