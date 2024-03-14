Петербургское УФАС выиграло суд у "Почта Банка"

"Почта Банк", в декабре получивший крупный штраф от петербургских антимонопольщиков, не смог обжаловать его в апелляционном суде. Как сообщает региональное УФАС, взыскание в размере полумиллиона рублей оставили в силе.

Кредитная организация рассылала рекламу, не спросив разрешения у адресата. При этом к содержанию рассылки у чиновников тоже нашлись нарекания: в ней не были прописаны условия услуги. Не было также обозначено, что навязываемую услугу предоставляет именно "Почта Банк".

В общей сложности юрлицо нарушило три статьи федерального закона о рекламе.

Фото: ЗАКС.Ру