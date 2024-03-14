До середины лета РЖД получат шесть импортозамещенных аналогов "Ласточек"

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на церемонии начала строительства высокоскоростной магистрали Москва - Петербург рассказал о новых поставках поездов. С апреля по июнь РЖД должны будут получить шесть аналогов электричек "Ласточка". Речь идет о полностью импортозамещенных скоростных поездах марки "Финист". Их производит на заводе "Уральские локомотивы" компания "Синара".

"Компании в прошлом году удалось реализовать замещение электрички "Ласточка" на полностью российский "Фини́ст". 16 составов уже переданы РЖД, и еще шесть готовятся к поставке во втором квартале", - приводит слова вице-премьера ТАСС.

Ранее официальные лица анонсировали поставку 10 "Финистов" в первом полугодии 2024 года.

Напомним, что реализация проекта ВСМ сократит время в пути между двумя столицами почти вдвое.

Фото: ЗАКС.Ру