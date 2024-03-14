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Новости 20:18

На площади Ломоносова появилась проекция, изображающая Цискаридзе

фото ЗакС политика На площади Ломоносова появилась проекция, изображающая Цискаридзе

Центр Петербурга украсили новыми световыми проекциями. На этот раз они привлекают внимание прохожих на площади Ломоносова, передает пресс-служба Смольного.

Изображения отсылают к произведениям архитекторов Джакомо Кваренги, Константина Тона, Павла Сюзора и Евгения Левинсона. В этом году отмечается юбилей каждого из них. Запуск тематических проекций, ставший традицией, прокомментировал губернатор Александр Беглов.

"Это уникальная возможность вспомнить яркие страницы истории города и страны, выдающихся архитекторов и деятелей искусства, которые создавали неповторимый облик Санкт‑Петербурга и внесли значительный вклад в развитие петербургской культуры", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

В реализации проекта принял участие артист и педагог Николай Цискаридзе, возглавляющий Академию имени Вагановой. Ему тоже посвящена одна из новых проекций, освещающих площадь Ломоносова.

Ранее город был украшен тем же способом к 8 марта.

фото: gov.spb.ru


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