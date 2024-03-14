На площади Ломоносова появилась проекция, изображающая Цискаридзе

Центр Петербурга украсили новыми световыми проекциями. На этот раз они привлекают внимание прохожих на площади Ломоносова, передает пресс-служба Смольного.

Изображения отсылают к произведениям архитекторов Джакомо Кваренги, Константина Тона, Павла Сюзора и Евгения Левинсона. В этом году отмечается юбилей каждого из них. Запуск тематических проекций, ставший традицией, прокомментировал губернатор Александр Беглов.

"Это уникальная возможность вспомнить яркие страницы истории города и страны, выдающихся архитекторов и деятелей искусства, которые создавали неповторимый облик Санкт‑Петербурга и внесли значительный вклад в развитие петербургской культуры", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

В реализации проекта принял участие артист и педагог Николай Цискаридзе, возглавляющий Академию имени Вагановой. Ему тоже посвящена одна из новых проекций, освещающих площадь Ломоносова.

Ранее город был украшен тем же способом к 8 марта.

фото: gov.spb.ru