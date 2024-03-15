Бывший вице-губернатор Дрегваль занял место Ковальчука в "Интер РАО"

Бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль назначен генеральным директором компании "Интер РАО", следует из решения совета директоров организации. Документ опубликован на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Из решения следует, что совет директоров досрочно снял с должности гендиректора Бориса Ковальчука. Дрегваль будет совмещать должность руководителя компании и члена совета директоров АО "Интер РАО Капитал", сказано в документе.

"Коммерсант" со ссылкой на источник сообщил, что Ковальчук должен пойти на повышение. Его могут назначить главой "Газпрома", "Роснефти", вице-премьером по ТЭКу или губернатором Петербурга, пишет издание.

Напомним, Ковальчук проработал а "Интер РАО" с 2009 года. Дрегваль покинул правительство Петербурга в феврале 2024 года. В начале марта он вошел в состав правления "Интер РАО".

Фото: ЗАКС.Ру