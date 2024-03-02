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Новости 13:10

Дрегваль вошел в состав правления "Интер РАО"

фото ЗакС политика Дрегваль вошел в состав правления "Интер РАО"

Бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль вошел в состав правления ПАО "Интер РАО", сообщил 2 марта "Интерфакс" со ссылкой на данные раскрытия компании. Избрание экс-чиновника состоялось накануне сроком на пять лет.

Помимо этого, Дрегваль получил пост первого заместителя гендиректора "Интер РАО".

Также в состав правления компании воли замгендиректора Тамара Меребашвили и главы центров розничного бизнеса и снабжения Дмитрий Орлов и Сергей Виноградов. Прекращены полномочия двух человек.

Об уходе Дрегваля из Смольного стало известно в начале февраля, вскоре после этого появилась информация о получении им поста в "Интер РАО". Освободившуюся позицию в правительстве Петербурга передали сыну ректора СПбГУ Сергею Кропачеву.

Фото: ЗАКС.Ру


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