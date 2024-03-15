В Петербурге хотят оплачивать из бюджета капремонт квартир, поврежденных беспилотниками

Жилищный комитет Петербурга подготовил проект постановления о введении мер социальной поддержки для собственников или нанимателей квартир, пострадавших от атаки беспилотников. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Меры соцподдержки распространяются и на квартиры в многоквартирных домах, которые оказались в зоне воздействия взрывной волны. В документе речь идет о выделении денег из бюджета Петербурга на проведение капитального ремонта и на оплату жилого помещения с коммунальными услугами.

Согласно документу, квартиру должны признать подлежащей "капитальному ремонту на основании заключения районной межведомственной комиссии". Петербуржцам надо будет обратиться с заявлением и документами в районную администрацию, которая и принимает решение о мерах соцподдержки. Ремонтировать жилье будут в рамках сформированной адресной программы, которую утверждает администрация.

Напомним, в Петербурге от атаки беспилотника пострадали два дома на Пискаревском проспекте. Владельцам квартир обещали компенсации в 150 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру