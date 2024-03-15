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Новости 10:27

Москалькова и Агапитова будут наблюдать за ходом выборов в Петербурге

фото ЗакС политика Москалькова и Агапитова будут наблюдать за ходом выборов в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее петербургская коллега Светлана Агапитова будут следить за ходом выборов в Петербурге, рассказал 15 марта председатель Горизбиркома Максим Мейксин, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

- Они будут как независимые наблюдатели, заключили соответствующее соглашение на эту тему. Независимое наблюдение уполномоченных, которое предусмотрено законом, - сообщил Мейксин на пресс-конференции в медиацентре. 

Глава ГИК Мейксин подчеркнул, что никаких нарушений при открытии избирательных участков не зафиксировано. 

Также за ходом выборов в Петербурге будут следить зарубежные наблюдатели. 

Напомним, с 15 по 17 марта проходят выборы президента России. В Петербурге работают порядка двух тысяч избирательных участков. С утра уже проголосовали губернатор Петербурга Александр Беглов, глава ГИК Мейксин и другие чиновники. Например, глава администрации Пушкинского района Андрей Чапуров. 

 

Фото и текст: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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