Москалькова и Агапитова будут наблюдать за ходом выборов в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее петербургская коллега Светлана Агапитова будут следить за ходом выборов в Петербурге, рассказал 15 марта председатель Горизбиркома Максим Мейксин, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Они будут как независимые наблюдатели, заключили соответствующее соглашение на эту тему. Независимое наблюдение уполномоченных, которое предусмотрено законом, - сообщил Мейксин на пресс-конференции в медиацентре.

Глава ГИК Мейксин подчеркнул, что никаких нарушений при открытии избирательных участков не зафиксировано.

Также за ходом выборов в Петербурге будут следить зарубежные наблюдатели.

Напомним, с 15 по 17 марта проходят выборы президента России. В Петербурге работают порядка двух тысяч избирательных участков. С утра уже проголосовали губернатор Петербурга Александр Беглов, глава ГИК Мейксин и другие чиновники. Например, глава администрации Пушкинского района Андрей Чапуров.

Фото и текст: Константин Леньков / ЗАКС.Ру