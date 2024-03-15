Спикер Госдумы Володин проголосовал в Москве

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил избирательный участок в Пресненском районе Москвы утром 15 марта, передает пресс-служба нижней палаты парламента. После голосования депутат поделился впечатлениями от увиденного.

По оценке Володина, у пришедших на выборы избирателей наблюдается "хорошее праздничное настроение". Он также счел нужным сообщить о большом количестве людей на участке.

"Граждане понимают, как важно в эти три дня проголосовать за будущее нашей страны, за сильную и независимую Россию", — полагает спикер.

В Петербурге утром в пятницу проголосовал губернатор Александр Беглов, его волеизъявление состоялось на УИК № 153 в Василеостровском районе. Рассуждая о сделанном выборе, градоначальник заявил, что "голосовал за будущее нашей страны, своих детей, своих внуков".

Голосование на выборах президента стартовало утром 15 марта, оно продолжится также в субботу и воскресенье. В качестве кандидатов выступают баллотирующийся на новый срок президент Владимир Путин, а также трое депутатов Госдумы — Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

UPD: Также участие в выборах приняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Для голосования она посетила УИК № 2237 на Таврической улице в Петербурге, сообщил ТАСС.

Фото: duma.gov.ru