Губернатор Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах президента России, сообщили в пресс-службе городской администрации. Глава города отдал свой голос на участке № 153 в Василеостровском районе.

"Мы определяем не только будущее нашей страны на 6 лет, но и ее безопасность, наши духовные, семейные ценности, то, как будут воспитываться наши дети, внуки, какая будет страна и ситуация в мире. Я лично голосовал за будущее нашей страны, своих детей, своих внуков. Чтобы они могли спокойно жить, говорить на родном языке", - цитирует пресс-служба Беглова.

Также голосование определяет будущее Петербурга, считает губернатор. По словам Беглова, это волнует его и его семью - поэтому он и пришел на выборы.

Утром 15 марта проголосовал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. Он рассказал ЗАКС.Ру, что пока комиссия не зафиксировала каких-либо серьезных попыток повлиять на ход голосования.

Фото: gov.spb.ru