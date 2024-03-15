ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:25

Беглов проголосовал на выборах президента России

фото ЗакС политика Беглов проголосовал на выборах президента России

Губернатор Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах президента России, сообщили в пресс-службе городской администрации. Глава города отдал свой голос на участке № 153 в Василеостровском районе.

"Мы определяем не только будущее нашей страны на 6 лет, но и ее безопасность, наши духовные, семейные ценности, то, как будут воспитываться наши дети, внуки, какая будет страна и ситуация в мире. Я лично голосовал за будущее нашей страны, своих детей, своих внуков. Чтобы они могли спокойно жить, говорить на родном языке", - цитирует пресс-служба Беглова. 

Также голосование определяет будущее Петербурга, считает губернатор. По словам Беглова, это волнует его и его семью - поэтому он и пришел на выборы. 

Утром 15 марта проголосовал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. Он рассказал ЗАКС.Ру, что пока комиссия не зафиксировала каких-либо серьезных попыток повлиять на ход голосования

Фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале




Новости15 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама