Председатель ГИК Мейксин проголосовал в Невском районе

Утром 15 марта председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин посетил участок № 1483 в Невском районе, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Голосовать глава ГИК пришел с дочерью Екатериной. Всего в городе во время выборов президента будут работать порядка двух тысяч участков.

- Сегодня открылись по состоянию на 8 часов утра все избирательные участки в Санкт-Петербурге. Все идет штатно, все организовано, все идет по плану. Надеюсь, что сегодня, несмотря на дождик, петербуржцы достаточно активно пойдут на избирательные участки, и, думаю, первый день достаточно большая явка будет, - рассказал Мейксин.

О предполагаемой явке избирателей председатель говорить не стал, лишь упомянув, что во время кампании по информированию населения "ИнформУИК" порядка 80% горожан заявили, что планируют проголосовать. Он добавил, что высокая явка ожидается в воскресенье.

Корреспонденты спросили у дочери председателя о впечатлениях. Это не первые выборы для нее, однако за кандидатуру на пост президента она проголосовала впервые.

- Я пришла проголосовать за свою страну, - кратко пояснила Екатерина Мейксина.

Корреспондент ЗАКС.Ру обратил внимание, что участок, на котором голосовал Мейксин, начал свою работу с некоторыми изменениями - перед открытием не играл гимн России.

- Гимн должен был быть. На всех участках должен исполняться. Отдельно вчера агитировали, чтобы не забыть. Может, какие-нибудь технические сложности, но вообще должен быть, - рассказал председатель корреспонденту ЗАКС.Ру.

Позже глава Горизбиркома уточнил у членов УИК. Оказалось, что обязанность включить гимн была на школе, в которой проходит голосование, однако этого не произошло.

Напомним, выборы будут продолжаться три дня: 15, 16 и 17 марта. Проголосовать можно в любой их этих дней с 8 утра до 20 вечера. На пост главы государства претендуют четыре человека: вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от "Новых людей", действующий президент Владимир Путин как самовыдвиженец, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, а также Николай Харитонов от КПРФ. Другие политики, планировавшие побороться за президентский пост, не смогли стать зарегистрированными кандидатами из-за сложностей при сборе подписей.

Накануне выборов ЗАКС.Ру рассказывал, какие в Петербурге проходят мероприятия для привлечения избирателей на участки.

Фото и текст: Константин Леньков / ЗАКС.Ру