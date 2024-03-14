Выборные завлекалочки

фото ЗАКС.Ру

Уже завтра, 15 марта, в России стартуют выборы президента страны, которые продлятся три дня. Для привлечения избирателей на голосование в разных городах организуют викторины и конкурсы. Петербург в этом случае не стал исключением, хотя призы обещаны символические.

Разные конкурсы для привлечения избирателей на выборы в России устраивают регулярно. В этот раз некоторые регионы начали готовиться заранее. В январе 2024 году в Москве анонсировали акцию "Миллион призов", в которой смогут принять участие проголосовавшие за президента дистанционно. Москвичам обещают эквивалентные рублям баллы, которые можно потратить на покупку товаров у спонсоров конкурса.

В Башкирии проголосовавшим обещают раздавать QR-билеты, по которым потом разыграют призы, в числе которых квартира в Уфе. А вот в Самарской области решили разыгрывать автомобили Lada среди тех, кто пришел на выборы и принял участие в викторине на знание региона.

В феврале в Санкт-Петербургской избирательной комиссии ЗАКС.Ру сообщили, что им неизвестно о планируемых конкурсах по привлечению петербуржцев на избирательные участки. Там же рассказали, что в зону ответственности Горизбиркома не входит организация и финансирование таких мероприятий.

Конкурсы с привлечением избирателей на выборы все же не обошли стороной Петербург. В марте городские ведомства и учреждения стали публиковать призывы идти на выборы всей семьей и сделать фото на фоне избирательного участка. Изображение требуется опубликовать в социальных сетях с хештегом #всейсемьей, за что будут разыграны фотокниги. Такой призыв, в частности, опубликован в группе правительства Петербурга во "ВКонтакте" и в его же Telegram-канале.

В сообщении сказано, что организатор акции — проект "Всей семьей". В группе проекта в соцсети "ВКонтакте" информация о задании про голосование на выборах президента появилась только днем 14 марта.

Чуть позже в петербургском отделении "Единой России" рассказали о другом конкурсе, но очень похожем. Проект партии "Крепкая семья" объявил конкурс-флешмоб "Голосуем всей семьей!":

"Участникам конкурса предстоит записать видео-ролик на фоне избирательного участка и озвучить девиз крепкой семьи, который участники придумают самостоятельно. Девиз должен отражать традиционные семейные ценности, обладать достаточной привлекательностью, чтобы запомниться", - сказано в группе проекта.

Ролик надо будет опубликовать на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #КрепкаяСемья и отправить его в группу проекта. Там позже выберут победителя, а разыгрывают некие сертификаты "для приятного времяпрепровождения семьей".

В других российских регионах проходят аналогичные акции. Например, в Республике Татарстан тоже требуется сделать фото всей семьи с хештегом, но в специальных браслетах, которые будут выдавать волонтеры на избирательных участках. И приз в этом регионе иной — разыгрывать будут три автомобиля Lada Vesta.

Акцию "Всей семьей на выборы" рекламирует администрация Ленинградской области. Там уточнили, что есть региональный и федеральный конкурсы. Участники последнего могут выиграть семейное путешествие по России, заявили в ведомстве.

Федеральный конкурс как раз проводит проект "Всей семьей", который рекламировало и правительство Петербурга, заявив из призов только фотокниги. На сайте проекта сообщается, что разыгрывать будут ещё 100 семейных путевок, сертификаты OZON, колонки "Маруся" и другие подарки.

Привлечь на избирательные участки в России решили и предложением поучаствовать в другом голосовании — по выбору территории для благоустройства. Действовать эта акция будет и в Петербурге.

Программа "Всероссийское голосование за объекты благоустройства" стартовала в 2021 году. В её рамках жители страны могли онлайн голосовать за тот объект в своем регионе, который стоит благоустроить. В 2024 году россиянам предложили поучаствовать в этом волеизъявлении оффлайн:

"Проголосуй за благоустройство своего города 15–17 марта. В этот период по всей стране начнется Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. <...> В голосовании могут принять участие жители России старше 14 лет и выбрать объекты, которые будут благоустроены уже в следующем году", - сказано на сайте национальных проектов России.

О том, что это голосование затрагивает Петербург, рассказали в комитете по благоустройству. На странице ведомства в соцсети "ВКонтакте" призвали выбрать проекты с 15 по 17 марта на специальных участках для голосования. Список этих участков можно посмотреть на сайте национальных проектов, уточнили в записи комитета. Перечисленные там адреса совпадают с адресами некоторых избирательных участков по выборам президента России.

В комментариях комитет ответил петербуржцам, что голосовать за объекты благоустройства можно и на сайтах муниципальных образований. О каких именно проектах идет речь, в ведомстве не пояснили, отметив, что они станут известны 15 марта.

Ещё в феврале комитет по молодежной политике Петербурга заключил контракт на организацию работы волонтеров на "Всероссийском голосовании за объекты благоустройства", следует из данных сайта госзакупок. Исполнителем ведомство выбрало ООО "Игорь Долгополов Продакшн", а стоимость работ составила 632 тысячи рублей.

Сообщения о голосовании за проекты благоустройства на избирательных участках во время выборов президента России опубликовали СМИ, ведомства и чиновники в разных городах России. В некоторых таких записях сразу перечисляются предлагаемые проекты или сразу говорится, что проголосовать можно на УИК при помощи волонтера.

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру