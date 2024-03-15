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Новости 9:16

Все спокойно: Мейксин о старте выборов в Петербурге

фото ЗакС политика Все спокойно: Мейксин о старте выборов в Петербурге

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин рассказал ЗАКС.Ру, что утром 15 марта, в первый день выборов президента, комиссия не зафиксировала каких-либо серьезных попыток повлиять на ход голосования. 

— На данное утро пока все достаточно спокойно, но в предшествующие дни достаточно много было различных попыток [оказать давление], — рассказал глава ГИК. 

Говоря о безопасности и видеонаблюдении на участках, Мейксин рассказал, что знает о некоторых сложностях на портале "Ростелекома", сейчас эти вопросы решаются. Во время тестирования систем накануне всё работало штатно, подчеркнул он.

Мейксин добавил, что по итогам выборов обязательно расскажет подробнее о попытках вмешаться в ход выборов в Петербурге. 

В начале февраля глава ГИК рассказывал, что некоторые члены избиркомов получают угрозы с требованием выйти из составов комиссий.  

 

Фото и текст: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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